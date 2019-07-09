В Сургутском районе погиб малыш, выпав из окна многоэтажки

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Двухлетний ребенок разбился, выпав из окна 7 этажа в Лянторе, сообщает управление Следственного комитета Росии по Югре. Проводится процессуальная проверка.

Из материалов следует, что мама малыша делала уборку на кухне, где для проветривания открыла окно. Когда на кухню пришли ее дети 2 и 4 лет, женщина просила их уйти до окончания уборки, но они не слушались, тогда она решила закрыть окно и на несколько секунд ушла в другую комнату, чтобы взять съемную ручку от окна. В это время младший ребенок пододвинул стул к подоконнику, забрался на него и не удержавшись, упал вниз.

В настоящее время следователи СКР проводят работу, направленную на установление всех обстоятельств происшествия. Изучаются условия проживания и воспитания ребенка. По предварительным данным, семья благополучная, на учетах в органах системы профилактики не состояла. В момент происшествия женщина находилась в квартире со своими детьми одна.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.