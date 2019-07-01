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В ишимском парке развлечений снизилась стоимость взрослых билетов

Общество, 10:14 10 июля 2019

Фестивального парка | Фото: Фестивального парка

Ишимский Фестивальный парк отказался от билетной системы работы и перешел на новую платежную систему - через карту оплаты.

Приобрести карту можно в парке за 50 рублей, положить на нее депозит и оплачивать все развлечения и угощения парка картой. Ее можно пополнять и использовать неограниченное количество раз. Кроме того, можно презентовать карту с депозитом детям в качестве подарка.

Администрация парка сообщает, что изменилась и стоимость посещения аттракционов. Теперь билеты на разные аттракционы стоят по-разному. По просьбе ишимских родителей существенно снизилась стоимость взрослых билетов. К примеру, на колесе обозрения можно прокатиться за 95 рублей вместо прежних 150 рублей.

"Многие отнеслись к переменам позитивно - отмечают, что с картой отдыхать в парке стало еще приятнее, ведь ею можно оплатить не только аттракционы, но и мороженое с напитками. Думаю, со временем все привыкнут к переменам, которые ориентированы, в первую очередь, на удобство отдыхающих", - подчеркнул директор Фестивального парка Олег Панасюк.

Инна Кондрашкина

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# Ишим , места отдыха

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