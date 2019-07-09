Сбербанк готов внедрять цифровые продукты собственной экосистемы в Тюменской области

| Фото: пресс-службы Уральского банка Сбербанка | Фото: пресс-службы Уральского банка Сбербанка

Сбербанк представил цифровые продукты собственной экосистемы на выставочном стенде на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019, которая проходит в Екатеринбурге 8-11 июля. Технологические новинки планируют внедрить в городское пространство, а также предложить жителям Тюменской области – намерение высказал председатель Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Он отметил, что Тюменская область внедряет инновации, начиная от биологической отрасли, и заканчивая современной металлургией. Владимир Черкашин выразил заинтересованность Сбербанка в реализации проектов на территории тюменского региона и пояснил, что сейчас специалисты изучают спрос жителей области на цифровые продукты Сбербанка.

"Тюменская область – та территория, которая строит современную городскую инфраструктуру. В Тюмени есть "умный свет": в большинстве городов России это не реализовано. В нашем корпоративном университете недавно прошла встреча с губернатором Тюменской области Александром Моором, где мы рассказали о том, что предстоит сделать и наметили план по внедрению самых разных продуктов в регионе. Сейчас мы активно работаем с университетами, заключая соглашения: будем в том числе внедрять наши цифровые продукты. Надеемся, что спрос будет", – сказал Владимир Черкашин.

Больше, чем банк

На ИННОПРОМ-2019 Уральский Сбербанк выступил под девизом: "Больше, чем банк". Представители компаний-участников экосистемы Сбербанка и его специалисты презентовали новые диджитал-решения на основе технологий разного направления, а также продукты для поддержки начинающих бизнесменов. "Сбербанк – новатор не только по продуктам, но и по поддержке тех, кто создает будущее. В банке есть акселератор для тех, кто готов предложить идею и реализовать ее. Сбербанк предлагает начинающим предпринимателем множество продуктов и услуг, в том числе специальные кредитные продукты, аналитические решения и многое другое", – отметил Владимир Черкашин.

На площадке в 255 кв. м расположились презентационные версии проектов, которые сегодня развивает Сбербанк. SberCloud предлагает решения по цифровой трансформации региона и практического воплощения концепции "Умный город". SberCloud помогает моделировать ситуации и нивелировать возможные нежелательные инциденты, мониторить пассажиропоток, контролировать работу дорожной и коммунальной техники. В проект включен единый центр оперативного реагирования, связанный с системой безопасности. Интеллектуальную транспортную систему, проекты "Умная остановка" и "Умная опора" SberCloud тестируют в том числе в уральских городах.

Бизнес в смартфоне

Одна из посетителей сберовского стенда Екатерина Елеусизова приняла участие в деловой игре, которая научила, как открыть свой бизнес, используя приложение Сбербанка. "В перспективе хотелось бы открыть свое дело. Специалисты очень подробно дают информацию, отвечают на вопросы. Здесь можно записаться на консультацию и получить индивидуальные ответы об инструментах для бизнеса", – отозвалась о стенде Сбербанка Екатерина Елеусизова.

В интерактивном формате банк представил готовый пакет услуг для розничного бизнеса, который позволит существенно сэкономить. Он включает эквайринг, онлайн-сервис "Моя бухгалтерия", возможность дополнительных переводов на счета физических лиц, аренду онлайн-кассы и приложение "Моя торговля". Онлайн-транзакция моментально становится частью Big Data. Также на площадке презентовали приложение "Сбербанк инвестор" – фондовый и валютный рынок в смартфоне. Он позволяет инвестировать, покупать валюту и ценные бумаги в режиме реального времени и тем самым управлять своими инвестиционными потоками и денежными средствами.

На стенде банка специалисты рассказывают о своем корпоративном университете, который предлагает 120 программ по развитию профессиональных компетенций.

Разработчики проекта "Банк бизнес-партнеров" представили онлайн-платформу, где предприниматели могут найти партнеров: в системе зарегистрировано 28 тыс. 839 партнеров из 174 стран.

Коммуникационная платформа Dialog для корпоративного общения сегодня уже используется сотрудниками Сбербанка. Апробированный на себе продукт специалисты предлагают другим.

"Мы можем интегрироваться с внутренними системами предприятия – CRM и так далее. Можем провести видеоконференцию компании. Дорабатываем систему индивидуально. Работа со Сбербанком дает толчок вперед для развития компании", – считает менеджер Никита Козлов.

Доктор в кармане

На ИННОПРОМе банк представил сервис телемедицины Doc Doc. С помощью прибора дистанционного медицинского освидетельствования можно, например, проводить предрейсовые осмотры. На аппарате водителя фотографируют, идет видеоконсультация врача в режиме онлайн. По табельному номеру медик отслеживает действия работника. Измерить давление, подышать в алкотестер, поднести лоб к термометру, ответить, есть ли жалобы. Через 15 секунд врач видит все параметры и выдает вердикт: аппарат тут же печатает наклейку с допуском или недопуском на рейс для сотрудника. Такой осмотр занимает 1,5-3 минуты.

"В нашем случае работник не прошел осмотр, потому что есть жалобы. Врач отказывает в выходе на рейс и рекомендует обратиться к специалисту очно, чтобы проверить здоровье. При допуске наклейка клеится в путевой лист с электронно-цифровой подписью врача", – пояснил директор по работе с ключевыми клиентами компании Doc Doc Дмитрий Рыскин.

Doc Doc – сервис поиска и записи к врачам, который дает доступ к услугам более 38 тыс. специалистов. Бизнес существует с 2012 года. В начале работы это был агрегатор записи к врачу в коммерческие клиники. Далее Сбербанк стал владельцем сервиса, после чего Doc Doc стал развивать направление маркетплейс и телемедицины.

"Это врач в кармане, который доступен 24 часа, семь дней в неделю. Такой сервис особенно удобен путешественникам и молодым мамам, которые переживают из-за возможных симптомов болезни у ребенка. Можно проконсультироваться с педиатрами и получить ответы на интересующие вопросы", – подчеркнул Дмитрий Рыскин.

Сегодня в экосистеме Сбербанка развивается около 30 сервисов: над ними работают более 25 компаний-разработчиков IT-продуктов в девяти лаб-центрах.

Коворкинг от Сбербанка

На краю небоскреба предложили постоять участникам квеста от Сбербанка. Почувствовать риск для жизни, чтобы понять необходимость страхования, стало возможным с помощью очков виртуальной реальности.

Пять заданий позволили оценить страховые продукты банка, приложение "Спасибо от Сбербанка", ДомКлик, маркетплейс "Беру", оплату услуг ЖКХ с помощью QR-кода. Посетитель "ИННОПРОМ-2019" Илья Копорулин шестой раз на выставке и вновь с удовольствием прошел квест от Сбера.

"Больше всего понравилось задание с виртуальной реальностью: страшно было идти по тонкой доске над пропастью. Этими продуктами банка у меня пользуются родственники – они действительно полезны", – считает клиент Сбербанка. В подарок мужчина получил гарантированный приз – коллекционные монеты, посвященные Универсиаде 2019 года.

На третьей площадке Сбербанка посетители ИННОПРОМ могут воспользоваться классическим банкингом. Напомним, флагманская тема ИННОПРОМ-2019 – "Цифровое производство: интегрированные решения". На выставке Сбербанк также запланировал подписание около 20 соглашений о сотрудничестве с представителями бизнеса и органов власти разных регионов.

Ирина Ромашкина