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На Ямале мать троих детей подозревают в убийстве мужчины

Происшествия, 16:51 09 июля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Подозреваемую в убийстве жительницу Надымского района задержали полицейские. Она ударила ножом гостя, оказывавшего ей знаки внимания, сообщает СУ СК РФ по ЯНАО.

По данным следствия, 7 июля в селе Ныда жители одного из домов обнаружили в своем подъезде тело мужчины. Установлено, что накануне 28-летний мужчина пришел в гости к знакомым.

В ходе распития спиртных напитков с 24-летней хозяйкой квартиры гость стал оказывать ей знаки внимания. Женщина, вооружившись ножом, нанесла потерпевшему удар в область груди. Раненый мужчина сумел покинуть квартиру, но скончался в подъезде.

Подозреваемая является матерью троих несовершеннолетних детей, ее задержали. Расследование уголовного дела продолжается.

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# Надым , следователи , убийство , уголовное дело

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