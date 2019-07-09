Мужчина ответит за убийство собутыльника в Ноябрьске

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33-летний мужчина, обвиняемый в убийстве собутыльника, предстанет перед судом в Ноябрьске, сообщает следственное управление СК РФ по Ямалу.

Уголовное дело возбудили 28 марта после обнаружения при тушении пожара тела хозяина дома.

По данным следствия, накануне трагедии 39-летний житель п. УТДС Ноябрьска и его 33-летний гость распивали спиртное. Во время застолья они поссорились. Злоумышленник, вооружившись молотком, ударил мужчину по голове. Увидев, что он не подает признаков жизни, гость похитил из квартиры телевизор, медный провод и лампы для обогрева автомобиля. Затем злоумышленник вернулся и поджег жилье.

"В ходе предварительного следствия мужчина признал свою вину и дал показания", — сообщили в следственном управлении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд.