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Транспортную карту для первоклассника можно получить до начала учебного года

Общество, 12:16 10 июля 2019

из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: из группы "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

Транспортную карту для тюменских первоклассников можно получить до начала учебного года, сообщает Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

Для подачи заявления не потребуется много времени. Заполнить бланк и направить его для рассмотрения можно в электронном виде через портал "Госуслуги". Забрать готовую карту можно в любом центре "Мои документы". Необходимо ответственно отнестись к требованиям к фотографии.

Напомним, центры "Мои документы" в Тюменской области работают и по воскресеньям. В выходной граждан принимают два: на ул. Первомайская, 50, и ул. Тимофея Чаркова, 60 (ТРЦ "Сити Молл"). Время работы с 8 до 20 часов.

Записаться в любой центр можно через официальный сайт и через группу во "ВКонтакте".

Льгота для школьников будет доступна с сентября, но, пополнив карту деньгами, ребенок сможет пользоваться ею с момента получения.

Дополнительную информацию по услуге получения ЭТК можно получить по телефонам: 8-800-250-00-72 (звонок бесплатный), 8(3452) 50-05 91.

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# госуслуги , первоклассники , транспортная карта

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