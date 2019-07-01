Сотрудница клининговой компании "очистила" квартиру тюменки от золота

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По поводу пропажи золотых украшений в тюменскую полицию обратилась жительница областного центра. Ущерб составил более 90 тыс. рублей, сообщает региональное УМВД.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Опросив потерпевшую и свидетелей, полицейские установили, что уже несколько месяцев домой к девушке приходила сотрудница клининговой компании для уборки в квартире.

Воспользовавшись невнимательностью хозяйки, она похищала золотые изделия из шкатулки, стоявшей в спальной комнате. Пропажу тюменка заметила только через четыре месяца.

За это время злоумышленница беспрепятственно вынесла из квартиры золото на сумму более 90 тыс. рублей. Украшения она сдавала в ломбард.

Стражи правопорядка задержали злоумышленницу. Ей оказалась 30-летняя жительница Тюмени. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".