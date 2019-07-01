  • 10 июля 201910.07.2019среда
  • USD63,7660
    EUR71,4626
  • В Тюмени 23..25 С 6 м/с ветер юго-восточный

Сотрудница клининговой компании "очистила" квартиру тюменки от золота

Происшествия, 13:10 10 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

По поводу пропажи золотых украшений в тюменскую полицию обратилась жительница областного центра. Ущерб составил более 90 тыс. рублей, сообщает региональное УМВД.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Опросив потерпевшую и свидетелей, полицейские установили, что уже несколько месяцев домой к девушке приходила сотрудница клининговой компании для уборки в квартире.

Воспользовавшись невнимательностью хозяйки, она похищала золотые изделия из шкатулки, стоявшей в спальной комнате. Пропажу тюменка заметила только через четыре месяца.

За это время злоумышленница беспрепятственно вынесла из квартиры золото на сумму более 90 тыс. рублей. Украшения она сдавала в ломбард.

Стражи правопорядка задержали злоумышленницу. Ей оказалась 30-летняя жительница Тюмени. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# золото , кража , полиция , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 10.07.2019Две бани и надворные постройки горят в СНТ "Плодовое" в окрестностях Тюмени
14:49 10.07.2019В изнасиловании женщины подозревают двадцатилетнего северянина
14:05 10.07.2019Девушку, попавшую в ДТП на улице Мельникайте, экстренно прооперировали
13:21 10.07.2019Водитель иномарки погиб при столкновении с большегрузом на трассе Тюмень — Омск