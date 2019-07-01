Карантин по бешенству ввели в селе Тобольского района

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Карантин по бешенству ввели на территории с. Кутарбитка Тобольского района. Соответствующее постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" начальник управления ветеринарии Тюменской области, главный государственный ветеринарный инспектор региона Вадим Шульц, в ночь со 2 на 3 июля в личное подворье в с. Кутарбитка забежала лиса и сцепилась с собакой. В итоге собака убила лису.

"Сотрудники ветеринарной службы отобрали материал и увезли его в лабораторию. Исследование показало, что зверь был бешеным. Проводятся все мероприятия по ликвидации данного заболевания", — сообщил Вадим Шульц.

Собака, которая расправилась с диким животным, находится под контролем. До этого она была привита и получила дополнительную вакцину.

Остальных животных в селе прививают. "Населенный пункт полностью подвержен вынужденной вакцинации против бешенства", — отметил Вадим Шульц.

Согласно постановлению губернатора Тюменской области, ограничительные мероприятия в с. Кутарбитка продлятся по 3 сентября. В этот период запрещены торговля домашними животными, проведение выставок собак и кошек, вывоз животных за пределы указанной территории.

Вадим Шульц добавил, что в связи с произошедшим проведут сокращение численности диких плотоядных. Участие в мероприятии по ликвидации заболевания принимают охотники.

Инна Пахомова