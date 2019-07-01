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С чужой карты подростки оплатили онлайн-игру в Югре

Происшествия, 17:00 10 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двое друзей 15 и 10 лет нашли на улице чужую банковскую карточку, с которой оплатили онлайн-игру на сумму 10 тыс. рублей. Еще 58 тыс. рублей подростки положили на свой электронный кошелек, сообщает СУ СК РФ по ХМАО.

В отношении старшего подростка возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Решается вопрос о постановке на учет в органы системы профилактики 10-летнего мальчика.

Родители детей уже возместили потерпевшему ущерб в полном объеме.

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# банковские карты , подростки , Пыть-Ях

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