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В изнасиловании женщины подозревают двадцатилетнего северянина

Происшествия, 14:49 10 июля 2019

СУ СК РФ по ХМАО-Югре | Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

От трех до шести лет лишения свободы грозит 20-летнему жителю Березовского района, которого подозревают в изнасиловании женщины в ночь на 10 июля, сообщает следственное управление СК РФ по ХМАО-Югре.

"В ночь на 10 июля на возвращавшуюся домой жительницу Березовского района возле подъезда напал неизвестный. Он избил ее и, угрожая, зашел с ней в квартиру, где совершил изнасилование. Соседи, услышав крики, вызвали сотрудников полиции. Подозреваемый был задержан на месте преступления", — сообщили в ведомстве.

Личность злоумышленника установлена. Это 20-летний житель Березовского района. В момент преступления он был пьян.

Возбуждено уголовное дело по ст. 131 УК РФ "Изнасилование". Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 6 лет. С подозреваемым работают следователи СКР. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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# алкоголь , лишение свободы , следователи

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