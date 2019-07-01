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Две бани и надворные постройки горят в СНТ "Плодовое" в окрестностях Тюмени

Происшествия, 15:00 10 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две бани и надворные постройки горят в на ул. Яблоневой в СНТ "Плодовое" под Тюменью. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Юсько.

"Вызов поступил в 14 часов 19 минут. Горят две бани и надворные постройки. Тушим", — сказал представитель ГУ МЧС России по Тюменской области.

По его словам, еще нет понимания, есть ли угроза соседям, но жилые дома пока не пострадали.

Подробности последуют позднее.

Инна Пахомова

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# МЧС , пожары

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