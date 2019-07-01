11 июля в Тюмени тепло, возможна гроза
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До плюс 26 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 11 июля, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают переменную облачность, возможны дождь и гроза. Влажность воздуха составит 51-92 %.
Южный ветер к вечеру изменит направление на юго-западное, его скорость составит 2-6 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.
Атмосферное давление остается пониженным - 747-750 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня.
Заход солнца в 21 час 27 минут. Долгота дня 17 часов 29 минут.