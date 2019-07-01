Тюменских подростков приглашают примерить профессии

| Фото: проект "Содействие" во ВКонтакте | Фото: проект "Содействие" во ВКонтакте

Подростков и их родителей приглашает на День семьи центр профориентации Центра занятости населения Тюмени и Тюменского района 20 июля.

Как сообщают организаторы, кто-то из нынешних школьников уже определился с будущей профессией, но большинство пока не сделало главный в своей жизни выбор. Центр посещают и те, и другие. Одни – чтобы еще раз убедиться в правильности выбора, другие – чтобы наконец-то его сделать.

Формат Дня семьи полезен тем, что охватывает не только школьников, но и их родителей, что очень важно, ведь именно мамы и папы в большинстве случаев помогают ребенку с выбором профессии. А это значит, что они в первую очередь должны обладать знаниями о ситуации на рынке труда и о том, какие специальности будут востребованы в ближайшем будущем.

Пока школьники проходят экспресс-тестирование на определение предпочтительной профессиональной сферы деятельности, психологи рассказывают родителям о ситуации на рынке труда и перспективах его развития на ближайшие 5-10 лет. Также подростки смогут поближе познакомиться с различными профессиями, посетив модули Центра профориентации, такие как "Строительство", "Общественное питание", "Легкая Промышленность", "Сельское хозяйство", "Энергетика", "Здравоохранение", "Химпром", "Образование и наука" и многие другие. Здесь ребята не только узнают об особенностях работы в той или иной отрасли, но и смогут отработать полученные знания на тренажерах, тем самым примерив на себя различные профессии – летчика, комбайнера, врача, дизайнера и т. п.

Для участия в Дне семьи необходима предварительная запись по тел. 27-31-18. Услуга платная.