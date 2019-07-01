Пять игроков пополнили футбольный клуб "Тюмень"

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Футбольный клуб "Тюмень" подписал контракты еще с пятью игроками, сообщает пресс-служба коллектива.

Новичками сибиряков стали защитники Антон Полюткин, Георгий Бурнаш, Иван Мельников, а также нападающие Иван Яковлев и Евгений Рагулькин.

26-летний Антон Полюткин начинал заниматься футболом в спортшколе "КамАЗа" из Набережных Челнов. Продолжил обучение в московском ЦСКА. Играл за красноярский "Енисей", столичный "Солярис", "Монтану" из Болгарии, молдавскую "Академию" и "Сибирь". В прошлом сезоне за команду из Новосибирска в ФНЛ провел 28 матчей.

Георгию Бурнашу 25 лет. В составе молодежной сборной выигрывал Кубок Содружества. Во взрослом футболе защитник дебютировал в московском "Локомотиве". Правда, провел за основной состав только один кубковый матч. Много играл за "Локомотив-2", "Химки", воронежский "Факел". В "Тюмень" перешел из курского "Авангарда". Во многом из-за травмы сыграл в нем всего пять матчей в ФНЛ.

22-летний Иван Мельников раньше в сибирских командах не выступал. Воспитанник московского "Торпедо" играл за родной клуб в ПФЛ, провел пять матчей в премьер-лиге за пермский "Амкар", после чего отправился в ярославский "Шинник".

26-летний уроженец Иркутска Иван Яковлев выступал только на уровне второго дивизиона – за родные "Байкал" и "Зенит", а также "Якутию". При этом играл на разных позициях в обороне, середине поля и нападении. Самым результативным для Яковлева получился позапрошлый сезон, в котором в составе "Зенита" он в 18 матчах первенства стал автором 10 забитых мячей. В прошлом сезоне Иван пятью голами помог команде из Иркутска занять третье место в группе "Восток".

20-летний Евгений Рагулькин в прошлом сезоне дебютировал в профессиональном футболе. Вышло суперудачно. Вместе с командой "Тамбов" занял первое место в ФНЛ. Сам Евгений провел 12 матчей, в которых стал автором одного гола.

Полюткин в предстоящем сезоне будет выступать за "Тюмень" под номером 20, Бурнаш выбрал номер, Мельников – 32, Яковлев – 33, а Рагулькин – 77.