Цифровизация активно входит в промышленность, отметили тюменские участники ИННОПРОМ-2019

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восемь компаний представляют Тюменскую область на X Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге 8-11 июня. Роботы, 3D-печать, программное обеспечение активно занимают свою нишу в промышленной отрасли России, отмечают тюменцы.

Тюменский регион на выставке представляют компании "Минт Рокет", "Орион", "Тюмень Прибор", "Джеймс Девелопмент", "Неокомпозит", "СиМакс", "СибСтрой-Экология" и "Жилищный стандарт".

"Цифровизация все больше входит в нашу жизнь. Любой железный станок сегодня программируется, поэтому IT занимает существенную долю в промышленности. Если пройтись по выставке ИННОПРОМ, можно увидеть много роботов, много компаний, которые автоматизируют производство насколько вообще возможно – с помощью технологий 3D-печати, используя программное обеспечение и многими другими способами", – поделился наблюдениями заместитель генерального директора по развитию компании ООО "Жилищный стандарт" Никита Фоминчев.

Флагманская тема ИННОПРОМ-2019 – "Цифровое производство: интегрированные решения". Никита Фоминчев отметил, что ИННОПРОМ – это масштабное мероприятие, где завязываются личные контакты, происходит знакомство с технологическими трендами России. На выставке "Жилищный стандарт" ищет партнеров из ЖКХ-сферы, которые тоже развиваются в рамках федерального проекта "Умный город".

Специалисты компании разработали автоматизированную систему управления "Жилищный стандарт" – это программное обеспечение для управляющих организаций, которое помогает автоматизировать бизнес-процессы. Компания предлагает IT-услуги по внедрению, настройке, техподдержке и разработке индивидуальных программных продуктов для управляющих компаний.

"Разработку начали для действующей управляющей компании. Когда мы внедрили ряд модулей, она показала эффективность. Тогда решили выйти с этим продуктом на открытый рынок и получили хороший отклик. Сейчас более 500 управляющих компаний из 45 регионов пользуются нашей системой для автоматизации своей работы. Мы ведем переговоры с ресурсоснабжающими организациями, в частности, активные переговоры о сотрудничестве ведутся АО "Ямалкоммунэнерго"", – сказал Никита Фоминцев.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Признание рынка получил и ООО "Орион". Специалисты тюменской компании работают над автономным устройством порошкового пожаротушения с одноименным названием. Огнетушители "Орион" предназначены для защиты жизни и имущества граждан от пожара. Устройство представляет собой пенопластовый корпус, заполненный огнетушащим порошком и оснащенный малым пиротехническим зарядом, по периметру расположены огнепроводные шнуры. При контакте с огнем корпус устройства лопается, пиротехнический заряд срабатывает, порошок засыпает пламя. На ИННОПРОМ-2019 компания презентует свой продукт, ведет переговоры о продажах с крупными организациями.

Как сообщила специалист Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Алиса Уман, на выставочном стенде Тюменской области разместились компании, развивающиеся в нефтегазовой, строительной отраслях, в сфере машиностроения и IT-технологий.

"К нашему стенду проявляют интересе с первых часов работы выставки. В частности, представители компании "СибСтрой-Экология", которая занимается производством гидроизоляционных материалов, перевели переговоры с потенциальными партнерами из Германии", – сообщила ведущий специалист Центра внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Тюменской области Алиса Уман.

Ирина Ромашкина