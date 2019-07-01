Управление Россельхознадзора приглашает тюменцев на публичное обсуждение

| Фото: minpromtorg.gov.ru | Фото: minpromtorg.gov.ru

Публичное обсуждение результатов правоприменительной практики за первое полугодие 2019 года состоится в Тюмени (ул. Советская, 61, 2 этаж, зале заседаний) 18 июля. Начало в 10 часов, сообщает управление Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты - Мансийскому автономным округам.

Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции в Тюменской области, ЯНАО и ХМАО, что позволит расширить круг участников диалога между предпринимательским сообществом и представителями органов власти.

Информация по обсуждаемой теме размещена на официальном сайте управления.

Вопросы, комментарии и замечания по докладам можно направлять до проведения публичных обсуждений в адрес Управления на электронную почту ursn72@rambler.ru, а также в письменной форме по адресу 625001, Тюмень, ул. Толстого,35.

Обобщенные ответы на вопросы, обращения и замечания будут даны при проведении публичных обсуждений, а также размещены на официальном сайте управления.

К участию приглашают всех заинтересованных лиц.