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12 июля в Тюмени тепло, возможен грибной дождь

Общество, 07:30 12 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 28 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 12 июля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают солнечную погоду, в середине дня возможен небольшой дождь. Влажность воздуха 51-81 %.

Северо-восточный ветер будет меняться в течение дня то на северный, то на восточный. Его скорость составит 1-3 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление начало повышаться и приблизилось к норме 751-753 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня.

Заход солнца в 21 час 26 минут. Долгота дня 17 часов 27 минут.

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# погода в Тюмени

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