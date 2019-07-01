12 июля в Тюмени тепло, возможен грибной дождь
| Фото: ИА "Тюменская линия"
До плюс 28 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 12 июля, прогнозирует сервис Gismeteo.
Синоптики обещают солнечную погоду, в середине дня возможен небольшой дождь. Влажность воздуха 51-81 %.
Северо-восточный ветер будет меняться в течение дня то на северный, то на восточный. Его скорость составит 1-3 метра в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.
Атмосферное давление начало повышаться и приблизилось к норме 751-753 мм рт. ст. Небольшие геомагнитные возмущения в течение дня.
Заход солнца в 21 час 26 минут. Долгота дня 17 часов 27 минут.