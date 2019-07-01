Шестидесятилетнюю женщину изнасиловали в Тюменской области
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42-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании 60-летней жительницы Тюменской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.
Вечером 10 июля нетрезвый мужчина, взломав двери, проник в частный дом. Там изнасиловал 60-летнюю женщину.
Злоумышленник задержан. Его обвиняют в изнасиловании и незаконном проникновении в жилище. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.