  • 12 июля 201912.07.2019пятница
  • USD62,9944
    EUR71,0073
  • В Тюмени 24..26 С 2 м/с ветер северо-восточный

Шестидесятилетнюю женщину изнасиловали в Тюменской области

Происшествия, 10:27 12 июля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

42-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании 60-летней жительницы Тюменской области. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Вечером 10 июля нетрезвый мужчина, взломав двери, проник в частный дом. Там изнасиловал 60-летнюю женщину.

Злоумышленник задержан. Его обвиняют в изнасиловании и незаконном проникновении в жилище. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование дела продолжается.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# изнасилование , следователи , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:21 12.07.2019В ДТП на трассе Курган - Тюмень пострадали четыре человека
10:27 12.07.2019Шестидесятилетнюю женщину изнасиловали в Тюменской области
09:21 12.07.2019Главарь банды, похищавшей тюменских бизнесменов, получил шестнадцать лет строгача
16:16 11.07.2019Жителя Югры обвиняют в убийстве односельчанина