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Тюменцам предлагают спеть о родном крае

Общество, 08:16 15 июля 2019

группы "Область надежды, которую домом зовем" ВКонтакте | Фото: группы "Область надежды, которую домом зовем" ВКонтакте

Акция "Область надежды, которую домом зовем" стартует в Тюмени 17 июля. Принять участие в ней могут все желающие, для этого необходимо исполнить песню о родном крае, сообщает администрация города.

Поделиться своим творчеством могут как профессиональные, так и самодеятельные любительские коллективы, инициативные группы, школьники и отдельные исполнители. Формат выступления выбирают сами участники - флешмоб, творческий номер или другой. Обязательное условие – исполнение песен под живой аккомпанемент и под плюс-фонограмму.

Участникам необходимо снять свое выступление на видео и разместить ролик с хэштегом #областьнадеждыкоторуюдомомзовем в соцсетях "ВКонтакте" или Инстаграм. Финал акции состоится 17 августа в Гилевской роще в рамках фестиваля FAMILY FEST. Лучшие участники выступят перед живой аудиторией и получат от организаторов сертификат.

Подробная информация размещена на странице конкурса в социальной сети "ВКонтакте". Здесь же можно найти слова песен о Тюменской области и фонограммы.

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# день Тюменской области , конкурсы , песни

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