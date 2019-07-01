Тюменцам рассказали, какие напитки лучше всего выбирать в жару

| Фото: Арт Вояж | Фото: Арт Вояж

Солнечная погода с высокой влажностью установилась в Тюменской области 12 июля. Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору напитков, которые эффективнее всего утоляют жажду и помогут пережить жару.

При выборе воды специалисты Роскачества рекомендуют обратить внимание на ее тип: минеральная, питьевая и лечебно-столовая. Последнюю употребляют в строго дозированных объемах несколько раз в день за полчаса до еды, часто теплой или горячей – воду такого типа не рекомендуется употреблять для утоления жажды, а скорее в лечебных целях.

Вода

На этикетке всегда написано о категории воды – например, первой или высшей. Согласно обязательным требованиям, вода высшей категории обладает повышенными характеристиками с точки зрения минерализации. Исследования Роскачества показали, что качество и полезность воды зависит не столько от места происхождения и вида, который заявлен на этикетке, сколько от производителей.

"Как показали результаты лабораторных испытаний, качество воды зависит от производственных мощностей производителя в части очистки и минерализации бутилированной питьевой воды, а не от места происхождения. Исследование неожиданно для экспертов показало, что вода, в которую оптимальное количество полезных веществ было внесено производителем искусственно при минерализации водопроводной воды, может конкурировать по качеству с питьевой водой из природных источников. Таким образом, не стоит пугаться этикетки, на которой написано "вода из центрального водоснабжения", – это не означает, что производитель просто налил воду из-под крана", – подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Эксперт отметила, что общая минерализация – одно из важнейших свойств питьевой воды. Любая вода вне зависимости от бренда, водоисточника, способа очистки и обогащения микроэлементами, географии и даже глубины залегания скважины представляет собой уникальный коктейль из веществ, называемых анионами и катионами (положительные и отрицательно заряженные ионы). Так, например, к катионам относится калий, магний, железо, а к анионам – сульфаты, фтор и йод. О содержании этих веществ достаточно часто говорит этикетка товара, где указывается их процентное соотношение. Вода высокого качества будет иметь в составе не менее 200-300 мг/л. минеральных веществ.

Также эксперт рассказала о потребительских мифах, которые уже удалось опровергнуть. Например, о присутствии в воде синегнойной палочки, нитритов и токсичных элементов – ни в одном образце их обнаружено не было.

Эксперты сделали вывод: на качество воды в целом не влияет ни ее зарубежное происхождение, ни цена. Отечественная вода ничем не уступает по своему составу зарубежным образцам, а зачастую превосходит их в качестве. При сравнении воды одной и той же торговой марки, произведенной в разных регионах и разного объема, эксперты также не увидели разницы в качественных характеристиках. Таким образом, распространенное мнение о том, что производители не соблюдают стабильность производства на разных площадках и используют для изготовления бутылок разного объема различные технологии, не подтвердился.

Выбирая воду, стоит ознакомиться с составом воды на этикетке: для утоления жажды важно, чтобы в воду не были добавлены подсластители и ароматизаторы. Натуральными добавками в воде могут выступать серебро и йод.

Далее стоит обратить внимание на тару. В стеклянных бутылках вода сохраняет свои полезные свойства дольше даже при несоблюдении условий хранения и перевозки. Что касается пластика, то исследования Роскачества показывают, что при производстве упаковки используется только пищевой пластик – следов миграции вредных веществ от пластика зафиксировано не было, так что бояться такой упаковки не стоит.

При выборе воды можно обратить внимание на донышко – в воде не должно быть осадка. Так, чем глубже скважина, из которой была добыта та или иная вода, тем чище и прозрачнее она будет. Кроме того, чистота воды зависит и от культуры ее производства. Например, если говорить о водопроводной воде, производители прогоняют ее через дополнительные мелкие фильтры, удаляя излишки хлора, железа и всевозможные загрязнения. Далее в очищенную воду обогащают макро- и микроэлементами. На выходе получается не только безопасная, но и чистая, полезная вода.

Доктор медицинских наук, диетолог Марият Мухина напомнила про суточную норму потребления чистой питьевой воды в день: взрослому человеку необходимо выпивать в сутки около двух литров воды, такой же объем воды нужен детям начиная с семи лет. В среднем с потом и дыханием человек теряет около 0,5 литра воды, а с мочой выводится около полутора литров. Итого – два литра воды, потерянной организмом за сутки.

"Потеря даже 10 % жидкости может иметь серьезные последствия для организма. Обезвоживание приводит к быстрой утомляемости, усталости, ухудшению общего самочувствия. Инфекции, камни в почках, заболевания суставов, кариес, проблемы с пищеварением и обменом веществ – вот неполный список заболеваний, к которым приводит нехватка воды. Вода не просто питает клетки, она вымывает токсины, попадающие в организм человека, параллельно образуя полезные для нас соединения различных химических элементов", – рассказала Марият Мухина.

Квас

При выборе кваса важно не перепутать продукт брожения квасного сусла и газированный напиток со вкусом кваса. Чтобы такого не случилось, следует отдавать предпочтения напиткам, сделанным по ГОСТу. Также разобраться в том, действительно ли вы покупаете квас, поможет процент спирта, указанный на этикетке напитка. Допустимая норма – не более 1,2 градуса. Превышения показателя по спирту свидетельствует о явном нарушении технологического процесса: дрожжи бродили дольше, чем положено. А если спирта очень мало или совсем нет, то данный продукт создан методом купажирования, который используют при приготовлении газированного напитка. Важным отличием продукта натурального брожения от газировки – доля органических кислот и концентрация летучих компонентов. И то, и другое вырабатывается в процессе брожения кваса.

"Когда дрожжи начинают бродить, выделяются продукты метаболизма, в том числе и органические кислоты, и летучие компоненты. А если производитель просто взял ингредиенты и смешал их, никаких органических кислот и летучих компонентов в изготовленном продукте не будет", – поясняет заместитель генерального директора Национального союза производителей пива и напитков, кандидат биологических наук Валерия Исаева.

Как рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, результаты исследования подтвердили проблему идентификации кваса: в четырех брендах был обнаружен не характерный для кваса состав летучих компонентов, в одном случае был выявлен образец безалкогольного кваса, который не содержал спирта и был сделан по ГОСТу на газированные напитки. Это в очередной раз подтверждает отсутствие четкого разделения натурального продукта брожения от продукта-конструктора.

Врач-диетолог ООО "Генетическое разнообразие" на базе МФТИ, член Национального общества диетологов России Анна Коробкина объяснила, что квас является тонизирующим напитком. "Он содержит витамины группы В, витамин С, которые являются водорастворимыми и не имеют "депо" в нашем организме (в отличие от жирорастворимых А, Д, Е, К), поэтому должны поступать с пищей ежедневно: они важны для нашей нервной системы и иммунитета", – сказала диетолог.

При производстве классического кваса не должны применятся искусственные добавки – красители, подсластители и усилители вкуса. О присутствии сахарозаменителей в квасе объявляет состав этих продуктов: в него входит пищевая сладкая смесь "Мармикс 25" или отдельные добавки Е950, Е952 и Е954.

Зачастую в названии кваса можно встретить термин "живой" – он не закреплен в нормативных документах для пищевой продукции, действующих в России, поэтому его использование не запрещается. В данном случае "живой" – это не свойство, а всего-навсего прилагательное. Такая надпись не означает наличия каких-либо особенных свойств у продукта. Это маркетинговая уловка, которая склоняет к покупке именно этого товара, ничего, по сути, не обещая, заявляют эксперты Роскачества.

Лимонад

Массовое производство газированных напитков предполагает или использование консервантов – бензойной и сорбиновой кислот, или пастеризацию, что позволяет сохранить напиток в течение всего срока годности – не менее шести месяцев. Иногда производители в целях экономии заменяют натуральный сахар более дешевыми аналогами – сахаринами. Привычные яркие цвета достигаются за счет красителей – они имеют международные названия E102 (ярко-желтый), E110 (желтый с оттенком "солнечный закат"), E131 (синий). Еще они обозначаются как тартразин, "синий патентованный" или "желтый закат".

Содержание всех этих добавок нормируется действующим техническим регламентом по безопасности пищевых добавок, и согласно исследованию Роскачества, превышений обязательных требований нет. Тем не менее, несмотря на соответствие представленной продукции всем требованиям по безопасности, не рекомендуется употребление лимонадов в большом количестве – по данным экспертов, в одном литре современной "газировки" содержится в среднем от 80 до 100 граммов сахара.

В жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Для того, чтобы избежать обезвоживание, лучше употреблять больше чая и питьевой воды. Однако это не значит, что от любимого напитка нужно вовсе отказаться: главное – знать меру и выбирать качественный продукт без снижающих себестоимость ингредиентов. Выбрать лучшую газировку помогут результаты исследования этого напитка.