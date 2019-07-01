Ребенок, пострадавший в ДТП на трассе Курган - Тюмень, находится в тяжелом состоянии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Состояние ребенка, пострадавшего в ДТП на автодороге Курган - Тюмень 12 июля, врачи оценивают как тяжелое. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"Ребенок на искусственной вентиляции легких. Состояние оценивается как тяжелое. Транспортом центра медицины катастроф ОКБ№1 ее доставят для оказания специализированной медицинской помощи в Областную клиническую больницу №2", — сообщила она.

Одного пострадавшего мужчину оперируют в связи с травмой живота. Состояния еще двоих оцениваются как средней степени тяжести. Они получают лечение в условиях хирургического отделения ОБ №13 (Исетское). Так, у женщины закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, у мужчины множественные ссадины и ушибы, перелом костей носа.

Напомним, около 8 часов 12 июля на 142 км автодороги Курган - Тюмень автомобиль Volkswagen Polo въехал в три машины ZAZ Vida, Hyundai Santa Fe и Honda CR-V. В результате пострадали четверо, в том числе и ребенок.

Инна Пахомова