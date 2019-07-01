В центре Ишима обнаружили массовое захоронение людей

| Фото: Геннадия Крамора | Фото: Геннадия Крамора

В ходе ремонтных работ на ул. Малой Садовой в Ишиме 11 июля рабочие обнаружили массовое захоронение человеческих останков и вызвали полицию.

Как рассказал руководитель Ишимского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области подполковник Виктор Шмидт, скелетированные останки - 16 черепов и множество костей - направят на криминалистическую экспертизу. "Визуальный осмотр показал отсутствие криминальной составляющей. Экспертизу проведут, чтобы определить давность захоронения", - уточнил он.

По информации ишимского ученого-краеведа Геннадия Крамора, раньше на этом месте располагалось Троицкое городское кладбище. Здесь до 1892 год хоронили прихожан ишимских церквей. Потом основали новое загородное кладбище, известное теперь ишимцам как "холерное" или "старое". Погост у Троицкой церкви оставался практически неприкосновенным до закрытия храма осенью 1929 года.

Краевед предположил, что при подготовке строительных площадок для возведения жилых домов в послевоенное время, кости, вынутые из земли, просто скидали в одну яму на границе старого кладбища.

| Фото: Геннадия Крамора | Фото: Геннадия Крамора

Инна Кондрашкина