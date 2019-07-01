Фестиваль казачьей культуры "Благовест" развернется в Тобольске

| Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области | Фото: комитет по делам национальностей Тюменской области

XXI областной фестиваль казачьей культуры "Благовест" начнется на площади Тобольского кремля 10 августа в 13 часов, сообщает комитет по делам национальностей Тюменской области.

Казачий курень встретит гостей по старинному обряду "Братина". Рядом с казачьими куренями развернутся славянские подворья.

В концертной программе свое мастерство продемонстрируют фольклорно-этнографические, хореографические, художественные коллективы, дуэты и исполнители.

Заключительной частью мероприятия станет торжественная церемония награждения участников казачьего фестиваля "Благовест".

В фестивале примут участие представители казачества юга Тюменской области. Заявили о своем желании участвовать в праздничном мероприятие коллективы и солисты соседних областей Курганской и Омской, а также гости из ХМАО и ЯНАО. Будет организована работа интерактивных развлекательных площадок, представлены презентации в виде обычаев, обрядов, традиций и игровых программ казачьими обществами.

Фестиваль казачьей культуры "Благовест" проводится в рамках Дней памяти атамана Ермака Тимофеевича. Программа этого мероприятия предусматривает не только фестиваль. Делегации казаков-участников Дней памяти начнут прибывать в Тобольск уже 9 августа, а 10 августа они пройдут крестным ходом от площади Тобольского Кремля до сада Ермака. Здесь проведут обряд освящения оружия и присягу молодых казаков.

11 августа казаки Сибирского войскового казачьего общества отправятся на Холм Ермака Тимофеевича в д. Погост Вагайского района, чтобы отслужить службу в освященной в 2018 году часовне в честь небесного покровителя казачества Святителя Николая Мирликийского Чудотворца.