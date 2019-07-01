Сто пятьдесят кинематографистов соберет проект "Снять за 72 часа"

| Фото: из группы "Медиаполис" во ВКонтакте | Фото: из группы "Медиаполис" во ВКонтакте

150 кинематографистов из разных городов России соберет проект "Снять за 72 часа", старт которому дадут в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова 13 июля, сообщает пресс-служба центра развития региональных медиа и кино "Медиаполис".

Главная цель проекта – объединить кинематографистов со всей страны на одной площадке и обеспечить им необходимые условия для съемки. Участники должны будут снять игровой или документальный короткометражный фильм. У них будет всего три дня, чтобы написать сценарий, снять и смонтировать свое кино.

Для кинематографистов организуют не только развлекательную часть в виде интерактивов, но и образовательную программу, часть которой пройдет в день открытия. В ней задействованы девять федеральных и региональных спикеров – Клим Шипенко, Андрей Апостолов, Сергей Калужанов, Кирилл Хандурин, Генрих Медер, Ладо Кватания, Тимур Мусаев, Дмитрий Сухов и Андрей Зубов. Каждый из них проведет профильную лекцию по темам режиссура, сценарное мастерство, монтаж и операторское искусство.

Следить за проектом и его участниками можно в группе во ВКонтакте.