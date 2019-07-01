Дорожники напомнили об ограничениях движения на трассах УФО, которые вводят в жару

| Фото: из группы "Уралуправтодор" во ВКонтакте | Фото: из группы "Уралуправтодор" во ВКонтакте

Ограничение движения для тяжеловесного транспорта планируют ввести на федеральных трассах УФО из-за жары, сообщает ФКУ "Уралуправтодор".

По сообщению синоптиков, 14 июля в Свердловской, Тюменской и Курганской областях, а также в ХМАО ожидается жара с температурой воздуха выше +32 градусов.

ФКУ "Уралуправтодор" напоминает, что в летом при значениях дневной температуры воздуха свыше + 32 градусов вводятся временные ограничения движения для тяжеловесных транспортных средств. Они смогут ездить в ночное время – с 22 до 10 часов. Эта мера позволит обеспечить сохранность дорожного покрытия.

"Временное ограничение коснется только тех транспортных средств (с грузом или без груза), чьи осевые нагрузки превышают допустимые значения, установленные Правилами перевозок грузов. Ограничение не распространяется на пассажирские и международные перевозки, работу экстренных служб, транспортировку пищевых продуктов, животных, лекарственных препаратов, топлива, почтовых грузов, грузов, применяемых для устранения чрезвычайных происшествий или ремонтных работ", - рассказали в ФКУ "Уралуправтодор".

Отметим, 13 июля ограничение уже действует на федеральных трассах Свердловской области.