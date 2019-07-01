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Волонтеры организовали концерт в тюменском хосписе

Общество, 17:36 13 июля 2019

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Концерт в честь Дня семьи, любви и верности помогли организовать в хосписе волонтеры проекта “Делись добром”, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Перед пациентами учреждения выступили молодые волонтеры-музыканты, а профессиональные парикмахеры сделали стрижки для мужчин и женщин.

Как отмечает пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина, какую бы профессиональную помощь не оказывал волонтер, гораздо важнее сама коммуникация. Парикмахер пришел подстричь пациента, а пока он делал стрижку, они разговаривали, делились теплом и живыми эмоциями. Фотограф сделал снимки пациентов с их родными и близкими.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

“Участие волонтеров позволяет привлечь дополнительные человеческие и материальные ресурсы, расширить охват пациентов, включить психосоциальную и духовную поддержку в спектр помощи, предоставляемой пациентам и членам их семей. Добровольцы помогают сделать жизнь пациентов хосписа комфортнее. В процессе общения с тяжелобольным человеком и его близкими волонтер меняет роли: в каких-то вопросах он помощник, в каких-то – партнер, в каких-то – друг, или просто человек, который уделил время, поделился своим теплом”, – рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

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# волонтерство , Медицина

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