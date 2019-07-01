Около двухсот тюменцев стали росгвардейцами

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Около 200 тюменцев влились в ряды национальной гвардии в период весеннюю призывную кампанию, сообщает пресс-служба ведомства по Тюменской области.

Кроме того, около 40 военнослужащих по призыву из разных регионов страны приехали исполнять свой воинский долг в тюменский ведомственный центр подготовки личного состава кинологической службы. Новобранцев встречали те, кто уже отслужил год. Один из них – старший радиографист Александр Сергеев. За время службы он многое успел узнать и сделать: принял участие в мероприятиях центра и всероссийских акциях Росгвардии, разработал несколько дизайнерских проектов для кинологического центра и нашел будущую работу.

"Каждый день здесь наполнен событиями, помимо выполнения воинских обязанностей, при желании всегда есть время для саморазвития. От каждого из нас зависит, кем ты себя видишь в той или иной социальной среде. Необходимо черпать полезное для себя и ставить цели. Мне 27 лет, многое за плечами, но за время службы я стал увереннее, сильнее и серьезнее", - обратился Александр к молодому пополнению центра.

Тюменец Эдуард Бабшанов с детства мечтал служить в спецназе. К 18 годам он много достиг в спорте. Эдуард - дважды чемпион Европы и дважды чемпион России по кёкушин каратэ, сейчас его цель – служба в спецподразделении Росгвардии. После девятого класса он поступил в Тюменский колледж на факультет физической подготовки, после совершеннолетия призван на службу в войска национальной гвардии Российской Федерации, в Пятигорск. На службу его провожали родные и друзья.

| Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: Управление Росгвардии по Тюменской области

Мать военнослужащего, заместитель начальника отдела государственного контроля управления Росгвардии по Тюменской области подполковник полиции Екатерина Бабшанова очень гордится сыном. "Расставаться с сыном тяжело, но я знаю, что Эдуард достойно выполнит свой долг и вернется мужественным, еще более уверенным в себе и с новыми победами. Радует и тот факт, что мы с ним стали коллегами. Служба в одном ведомстве нас объединила еще больше, а младшая дочь Аделина с гордостью рассказывает в детском саду, что ее старший брат защищает Родину", - поделилась Екатерина Бабшанова.