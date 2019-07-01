Любителей мороженого живет больше всего в Екатеринбурге

| Фото: prostokvashino.ru | Фото: prostokvashino.ru

Екатеринбуржцы покупают мороженое чаще, чем жители других городов России. Результаты исследования российского сервиса по поиску и выбору товаров в интернете Rate&Goods передает РИА Новости.

Специалисты сервиса проанализировали 235 тыс. чеков от 224,5 тысячи пользователей за май-июнь. В Екатеринбурге мороженое составляет 70,9 штук на тысячу позиций в чеке. Второе место в рейтинге любителей холодного лакомства занял Ростов-на-Дону – там на тысячу позиций в чеке приходилось 66,9 штук мороженого, на третьем месте оказался Санкт-Петербург с 64 позициями. Меньше всего мороженое любят в Казани.

В среднем по стране на каждую тысячу позиций приходилось 56 штук мороженого. Так, 12 % опрошенных покупают мороженое раз в неделю и чаще. Из них 56% покупают его как минимум раз в неделю, 21,9 % – два раза в неделю, 8,5 % – три раза, 4,1% – четыре раза.

По данным сервиса, больше всего российские покупатели любят мороженое в вафельных стаканчиках: классический пломбир, шоколадное или крем-брюле. На втором по популярности месте — пломбир в брикетах, на третьем — разные варианты эскимо. В числе популярных сортов встречаются и экзотические виды мороженого: ванильное с пралине и орехами пекан, фисташковое, щербет из черной смородины, мороженое с вареным сгущенным молоком и кукурузными хлопьями.