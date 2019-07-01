Александр Моор: объемы производства рыбной отрасли стабильно растут

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Рыбная отрасль в Тюменской области находится на пути стабильного и эффективного роста. Об этом заявил глава региона Александр Моор, поздравляя тюменцев с Днем рыбака.

"С рыбацким трудом связана жизнь многих наших земляков. Благодаря их профессионализму, настойчивости и терпению, преданности выбранному делу совершенствуются технологии переработки, расширяется ассортимент готовой рыбной продукции. В 2018 году в Тюменской области было выращено и выловлено более трех тысяч тонн рыбы. Всего за пять лет этот показатель вырос в четыре раза", - сказал губернатор.

Александр Моор подчеркнул, что увеличивать объемы производства позволяет активная работа по разведению рыбы. "163 миллиона штук рыбопосадочного материала было выпущено в водоемы Тюменской области в текущем году. Эти показатели постоянно растут с 2016 года. Впереди у вас ещё много планов. Не сомневаюсь, что все задуманное осуществить вам по силам", - говорится в поздравлении.

Губернатор пожелал профессионалам и любителям рыбалки больших уловов, крепкого здоровья, счастья и удачи.