  • 14 июля 201914.07.2019воскресенье
  • USD63,0204
    EUR71,0114
  • В Тюмени 20..22 С 3 м/с ветер юго-восточный

Мамонтовые ослы впервые поселятся в Московском зоопарке

Общество, 18:10 14 июля 2019

https://moscowzoo.ru | Фото: https://moscowzoo.ru

Мамонтовых ослов, или ослов пуату, можно будет увидеть в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба учреждения.

Двух самок необычных копытных планируют переселить из зоопарка Чехии осенью. “В коллекциях современных зоопарков мамонтовые ослы встречаются не слишком часто. Однако неизменно пользуются популярностью у посетителей благодаря своей запоминающейся внешности, активности и дружелюбному отношению к человеку. Сейчас мы активно готовимся к приезду пуату, обустраиваем для них вольер и надеемся, что уже скоро наши гости смогут наблюдать за ними и знакомиться с особенностями их поведения”, - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пуату является одной из самых редких и малоизвестных пород ослов. Отличительной чертой внешности ее представителей является длинная шоколадная или черная шерсть, которая свисает до самой земли и напоминает дреды.

Предположительно, пуату были выведены еще в Римской империи. Они считаются самыми крупными среди ослов. Отсюда и их второе название - мамонтовые. Особой популярностью этот вид пользовался в средние века во Франции. Владеть пуату могли позволить себе исключительно знатные и богатые люди. К середине 20 века популяция оказалось на грани исчезновения. Возродить ее удалось благодаря работе французских животноводов. Сейчас основное поголовье этих копытных сосредоточено в Западной и Центральной Европе, также отдельные популяции есть в США, Великобритании и Австралии.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# животные , Московский зоопарк

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:47 14.07.2019В Тюмени пройдет фестиваль уличной музыки FREEMUSIC 3.0
19:07 14.07.2019Областной фестиваль туристов с ограниченными возможностями стартует в Тюмени
18:10 14.07.2019Мамонтовые ослы впервые поселятся в Московском зоопарке
18:00 14.07.201915 июля - события дня