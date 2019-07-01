Мамонтовые ослы впервые поселятся в Московском зоопарке

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Мамонтовых ослов, или ослов пуату, можно будет увидеть в Московском зоопарке, сообщает пресс-служба учреждения.

Двух самок необычных копытных планируют переселить из зоопарка Чехии осенью. “В коллекциях современных зоопарков мамонтовые ослы встречаются не слишком часто. Однако неизменно пользуются популярностью у посетителей благодаря своей запоминающейся внешности, активности и дружелюбному отношению к человеку. Сейчас мы активно готовимся к приезду пуату, обустраиваем для них вольер и надеемся, что уже скоро наши гости смогут наблюдать за ними и знакомиться с особенностями их поведения”, - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Пуату является одной из самых редких и малоизвестных пород ослов. Отличительной чертой внешности ее представителей является длинная шоколадная или черная шерсть, которая свисает до самой земли и напоминает дреды.

Предположительно, пуату были выведены еще в Римской империи. Они считаются самыми крупными среди ослов. Отсюда и их второе название - мамонтовые. Особой популярностью этот вид пользовался в средние века во Франции. Владеть пуату могли позволить себе исключительно знатные и богатые люди. К середине 20 века популяция оказалось на грани исчезновения. Возродить ее удалось благодаря работе французских животноводов. Сейчас основное поголовье этих копытных сосредоточено в Западной и Центральной Европе, также отдельные популяции есть в США, Великобритании и Австралии.