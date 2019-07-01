Ученые: люди должны начать есть насекомых

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большое количество антиоксидантов и других полезных веществ обнаружили диетологи в кузнечиках, шелкопрядах, муравьях и прочих насекомых. По мнению ученых, это сделает их не только питательной, но и более полезной заменой для мяса, сообщает РИА Новости со ссылкой на журнал Frontiers in Nutrition.

Сегодня на Земле живет около 10 млн видов насекомых, присутствующих на всех континентах планеты и занимающих почти все экологические ниши и среды обитания. Их совокупная масса, по последним оценкам исследователей, примерно в 17 раз выше, чем у всех людей на Земле, и в восемь раз выше, чем у всех коров и свиней.

"Как минимум два миллиарда жителей Земли регулярно употребляет насекомых в пищу. Нам осталось убедить остальные шесть миллиардов в том, что это не такая уж и плохая идея. Если люди поймут, что их есть выгодно и полезно для них самих, нам не придется кого-либо принуждать для того, чтобы решить многие климатические и экологические проблемы. Насекомые в будущем станут отличным источником белка, ненасыщенных жирных кислот, минералов, витаминов и клетчатки", — рассказал Мауро Серафини из итальянского университета Терамо.