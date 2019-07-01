Бесплатно освоить прыжки на батуте приглашают тюменцев

| Фото: батутный центр SkyMax | Фото: батутный центр SkyMax

Бесплатные открытые тренировки по прыжкам на батуте в батутном центре SkyMax (ул. Демьяна Бедного, 96, стр. 6/1) могут посетить тюменцы от 5 до 15 лет, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени.

Как рассказал директор батутного центра SkyMax Алексей Никитин, прыжки на батуте - это не просто развлечение, а олимпийский вид спорта, который к тому же положительно влияет на здоровье. "Этот вид спорта положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Благодаря тренировкам укрепляются ослабленные мышцы спины и позвоночника. Особенно важно, что 15 минут прыжков на батуте заменяют час бега", - пояснил он.

Занятия проходят каждую среду в 10 часов. Бесплатная тренировка включает в себя разминку, упражнения на общую физическую подготовку (прыжковые элементы на полу), обучение базовым элементам по прыжкам на батуте (в центре батута на прямых ногах, прыжок в сед и другим). Завершает занятие показательное выступление от организаторов.

Количество мест ограничено, поэтому записаться на тренировку необходимо по телефону: 61-23-50.