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Более трехсот тюменцев обратились за медпомощью в жару

Общество, 12:49 15 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 300 тюменцам и жителям районов, которым стало плохо от жаркой погоды, понадобилась помощь медиков 13 и 14 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

"За выходные на станцию скорой помощи поступило несколько сотен экстренных вызовов на улицу – навскидку более 300 – когда жителям становилось плохо от жары и перегрева. Вызывали и к взрослым и к детям. Также были вызовы на пляжи", — рассказала Александра Малыгина.

Кроме того, врачи отмечают, что жаркая погода привела и к тому, что тюменцы отдыхают активнее — и это стало следствием вызова бригады к детям на различные легкие травмы.

Медики напоминают, что в такую погоду надо пить больше воды, не забывать про головные уборы, не находиться долго на солнце. Особое внимание самочувствию следует уделить тем, у кого есть хронические заболевания. Специалисты советуют избегать большой активности на улице.

Отметим, синоптики обещают жителям юга Тюменской области солнечную, малооблачную с осадками неделю с 15 по 21 июля.

Инна Пахомова

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# жара , здоровье , погода , скорая помощь

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