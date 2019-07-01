Общественный огород появится в центре Ханты-Мансийска

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сад с общественным огородом обустроит молодежь Ханты-Мансийска, сообщает администрация города.

В нем планируют сделать домик на дереве, болотный амфитеатр, паркур-площадку и интерактивный стенд о флоре и фауне в едином концепте.

Оформлением городского пространства занимается молодежь в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпромнефть-Хантос". Ребята используют местность на ул. Рознина в 1 тыс. кв. м.

Энтузиасты уже узнали, какие растения могут прижиться в Ханты-Мансийске и как их можно оформить в будущем саду.

Организаторы отмечают, что все спроектированное юные югорчане построят своими руками, несмотря на то, что большинство из них не профильные специалисты-архитекторы, а ученики.

В планах сделать минимум пять объектов. У входа расположится информационно-познавательный интерактивный стенд, рассказывающий о местной флоре и фауне. Спортивно-развлекательным элементом станет небольшая паркур-площадка. Еще один объект – домик на дереве - создадут по запросу от жителей из соседних дворов. Особенность региона подчеркнет "болотный амфитеатр". А "общественный огород" с настоящими грядками будет объединять не только молодежь на участке, но и взрослое население, которое примет участие в строительстве объектов.