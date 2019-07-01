В Ишиме утонул ребенок

| Фото: ТРК "Штурман-медиа" | Фото: ТРК "Штурман-медиа"

Тело 12-летнего мальчика достали спасатели из реки Ишим в городе Ишиме вечером 15 июня. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Андрей Карюгин.

"Отец мальчика 1974 года рождения приехал из п. Октябрьский в детскую поликлинику с тремя детьми на прием. После посещения врача решили искупаться на городском пляже рядом с поликлиникой. В 14 часов 57 минут поступило сообщение о том, что на пляже потерялся ребенок. На место прибыли сотрудники полиции, поисково-спасательный отряд, водолазная группа. В 18 часов 20 минут было обнаружено тело ребенка в акватории пляжа", - рассказал Андрей Карюгин.

Он пояснил, что ребенок, которому 1 августа должно было исполниться 12 лет, не умел плавать. Семья многодетная, характеризуется положительно, на учете нигде не состоит. Отец работает электриком.

По словам директора ГО и ЧС Ишима, никто из многочисленных отдыхающих на пляже ничего тревожного не видел и призывов о помощи не слышал.

Инна Кондрашкина