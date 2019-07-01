Международный ультрамарафон проходит по самым красивым местам Полярного Ямала

| Фото: sever-press.ru | Фото: sever-press.ru

Около 100 участников из России и других стран пробегут второй Международный "TransUral: Полярный ультрамарафон" 17 и 18 августа, сообщает ИА "Север-Пресс".

Дистанция забега проложена через самые красивые места этого района: долины рек Собь, Макарусь и Енгаю, подножье горы Динозавр, Нефритовое ущелье и ледник Романтиков. При передвижении в горах в пути будут встречаться как равнинная местность, так и горная. Каждый выберет себе дистанцию по силам на 50, 30 и 10 километров.

Для арктического региона - это уникальный проект. Его соорганизаторами выступили департамент окружной молодежной политики и туризма, учреждение "Ямалтур".