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Ямальские паромы возобновили работу

Общество, 13:59 17 июля 2019

www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Движение паромов на переправе между Салехардом и Лабытнанги возобновилось 17 июля. Вместе с тем, в округе объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 5-10 метров в секунду, сообщает правительство ЯНАО.

В данный момент на линии шесть паромов перевозят транспорт и пассажиров.

На территории Приуральского, Шурышкарского и по северу Надымского районов порывы 12-17 м/с. Местами небольшой дождь, гроза. Температура ночью +12,+17°С, при натекании облачности до +22°С. Температура днем +24,+29°С.

Представители компании-перевозчика ведут постоянный мониторинг силы ветра, в случае повышения скорости порывов ветра, паромы вновь прекратят движение.

В окружной дирекции транспорта обращаются к пользователям переправы по возможности скорректировать поездку через реку Обь в связи с неблагоприятными погодными явлениями. Информация о работе паромов доступна по круглосуточным телефонам диспетчерской: +7 (34992) 5-17-03, +79124204046.

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# паром , штормовое предупреждение , Ямал

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