Контрафактный алкоголь на два с половиной миллиона рублей нашли в Югре

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Крупную партию контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Нижневартовске. 37 тыс. бутылок спиртного без акцизных марок на 2 млн 500 тыс. рублей нашли в грузовике и на складе, сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки" и "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок".

В ходе следствия было установлено, что к преступлению причастен арендатор складских помещений, гражданин 1976 года рождения. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.