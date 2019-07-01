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Контрафактный алкоголь на два с половиной миллиона рублей нашли в Югре

Происшествия, 18:21 17 июля 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Крупную партию контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Нижневартовске. 37 тыс. бутылок спиртного без акцизных марок на 2 млн 500 тыс. рублей нашли в грузовике и на складе, сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

Возбуждены уголовные дела по статьям "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки" и "Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок".

В ходе следствия было установлено, что к преступлению причастен арендатор складских помещений, гражданин 1976 года рождения. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.

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# контрафакт , Нижневартовск , уголовное дело

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