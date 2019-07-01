Двадцать шесть миллионов мальков пеляди выпустили в Иртыш уватские рыбоводы

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

26 миллионов мальков пеляди выпустили в Иртыш специалисты Уватского центра аквакультуры, сообщает администрация Уватского района.

Два месяца рыба находилась на подращивании в Буренском соре.

"Мы смотрим, чтобы рыба достигла необходимого веса – полутора граммов. Однако молодь достаточно крупная: выросла до четырех граммов. Она очень жизнеспособная, быстро уходит от хищника, легко может найти себе пропитание в окружающей среде. Сегодня мы открываем завесу, которая отделяет данный водоем от Иртыша, и с естественным скатом воды вся молодь, которая здесь росла, в течение недели выйдет в реку", – рассказал директор ООО "МБМ" Леонид Брюшко.

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

По мнению специалистов, в естественной среде процент сохранения рыбы от икры до взрослой особи составляет 1,4%. "При искусственной инкубации и таком цикле выращивания сохранность составляет более 50 процентов. В этот год на подращивание в сор выпущено 30 миллионов мальков", – отметил начальник отдела сельского хозяйства Николай Белов.

| Фото: www.uvatregion.ru | Фото: www.uvatregion.ru

Перед пуском рыбы в Иртыш Всероссийский научно-исследовательский центр рыбного хозяйства и океанографии провел контрольный облов и учет молоди пеляди. Как сообщил представитель центра Дмитрий Мутт, учет осуществляется государственной комиссией, в которую входят представители органов рыбоохраны, научно-исследовательских институтов, Главрыбвода и местных органов, которым распределены полномочия от Росрыболовства.