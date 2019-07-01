18 июля в Тюмени тепло и солнечно

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До плюс 25 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 18 июля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают ясную солнечную погоду без осадков. Влажность воздуха 37-63 %.

Ветер будет менять направления. Утренний западный днем переменится на юго-западный, к вечеру на южный, а еще позже на юго-восточный. Его скорость составит 1-4 метра в секунду, с порывами до 9 метров в секунду.

Атмосферное давление 751-752 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 18 минуту. Долгота дня 17 часов 10 минут.