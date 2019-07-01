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Вологжанин предстанет перед судом за переписку с девочкой из Тюмени

Происшествия, 13:41 18 июля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

27-летний вологжанин, которого обвиняют в переписке развратного характера с 10-летней девочкой из Тюмени, ответит перед судом. Уголовное дело направили в суд, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Вологодской области.

По версии следствия, в августе 2018 года мужчина, находившийся в Вологде, создал электронную страницу в социальной сети и начал общаться с 10-летней девочкой. Ребенок проживал в другом регионе. Мужчина предложил послать ему фотографии, а затем попросил сфотографироваться обнаженной. При этом вологжанин писал ребенку циничные непристойные сообщения.

Мать девочки узнала о том, что ее дочери домогался незнакомец. Женщина обратилась в правоохранительные органы.

"Следы преступления привели в Вологду. В следственное управление Следственного комитета России по Вологодской области в марте 2019 года поступили материалы возбужденного по данному факту уголовного дела. Вскоре мужчину задержали", — рассказали в ведомстве.

Собрана достаточная доказательственная база. Уголовное дело направили в суд.

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# дети , следователи , уголовное дело

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