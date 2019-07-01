Уральских инспекторов-взяточников отправили в колонию

| Фото: СУ СК РФ | Фото: СУ СК РФ

Двоих сотрудников ГИБДД за взятку отравили в колонию в Екатеринбурге. За 90 тыс. рублей они "избавили" местного жителя от проблем с законом, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.

Следствие и суд установили, что 18 ноября 2018 года подсудимые при исполнении должностных обязанностей остановили автомобиль Toyota. Выявив у водителя признаки алкогольного опьянения, инспекторы сообщили ему об административной ответственности за это нарушение.

Затем сотрудники ГИБДД обнаружили в салоне машины пакет с веществом, похожим на наркотик, и напомнили водителю и пассажиру, что за незаконный оборот наркотических средств их могут привлечь к уголовной ответственности. Но за 90 тыс. рублей инспекторы согласились "забыть" о случившемся.

Мужчины согласились, и один из них на такси поехал к себе домой за деньгами. По пути он рассказал обо всем таксисту. Затем мужчины передали сотрудникам ГИБДД взятку, получив обратно документы и автомобиль.

Позднее таксист, случайно узнавший о коррупции, сообщил об этом в правоохранительные органы. Инспекторов-взяточников разоблачили в ходе допросов и очных ставок. Суд вынес приговор - три года лишения свободы в колонии общего режима.