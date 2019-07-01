Иван Хохлов дал путевку в небо всем вертолетам отечественного производства

| Фото: UTair | Фото: UTair

Агентство "Тюменская линия" подготовило цикл материалов, посвященных 75-летию области. Журналисты расскажут о людях, знаковых событиях, интересных фактах.

"Командиру вертолета Постникову В.С., продлеваю санитарную норму налета до 100 часов". Такую визу наложил начальник Тюменского управления Гражданской авиации Иван Хохлов на полетном задании пилота, который управлял вертолетом Ми-2, закрепленным за руководителями штаба стройки газопровода Надым-Пунга, кураторами которого были назначены заместитель министра газовой промышленности Юрий Баталин и второй секретарь Тюменского обкома КПСС Геннадий Богомяков.

Они были в командировке в Надыме уже месяц и у пилота заканчивалась санитарная норма налета часов, и он должен был улететь в Тюмень, чтобы ее продлить. Начальник управления сам прилетел в Надым.

"Иван Тихонович Хохлов, был не только отличным летчиком, но смелым и решительным человеком, - вспоминает Владимир Постников. - В трудные моменты, когда требовали интересы дела, он смело брал на себя ответственность. При этом он точно знал, что принимаемое им решение, летчик обязательно выполнит правильно".

Газопровод Надым - Пунга был чрезвычайно важен, так как этот газопровод давал уральским промышленным предприятиям новый энергоноситель - газ. Закончить строительство трубопровода необходимо, было к годовщине "Великого Октября".

"Летали каждый день по буровым, строящимся объектам, месторождениям, - рассказал Владимир Постников. - Облетал я вместе с Геннадием Павловичем всю Тюменскую область на вертолете Ми-2. Можно сказать, что ползал на брюхе по всем городам и весям. От самых южных границ, до самых северных. От ее западных границ до восточных".

На заре становления Тюменской области авиаторы столкнулись с непростыми задачами – шло освоение недр севера, нужно было обеспечивать транспортные нужды на почти дикой земле, где не было ни дорог, ни какой-либо иной инфраструктуры.

Во многом, именно благодаря труду пилотов Тюменская область стала крупнейшим нефтедобывающим регионом СССР, а затем и РФ.

"Годы промышленного освоения Западной Сибири, бурного развития нефтегазоносного региона – величайшая эпоха, рождавшая великих героев, - считает генеральный директор авиакомпании UTair Андрей Мартиросов. - И в яркой галерее этих имен особое место принадлежит Ивану Тихоновичу Хохлову, человеку, который стоял у истоков появления в регионе вертолетной авиации, зарождения мощнейшего авиационного комплекса, и отвечал за освоение современной авиационной техники, организацию летной работы, когда еще никто толком не знал, что это такое. Генерации авиаторов, которую возглавлял Иван Тихонович, выпала особая роль: научиться летать самим, и научить этому всех остальных".

Возглавив в 1977 году Тюменское управление гражданской авиации, Хохлов четко понимал, что нужно не просто набрать необходимое количество пилотов. Надо было научить их выполнять полеты в любое время суток, в любую погоду в интересах строящегося нефтегазового комплекса. Создать, в местах проведения работ по строительству энергетического комплекса, авиапредприятия гарантирующие стабильное обеспечение выполняемых работ любыми авиауслугами в необходимом количестве.

Иван Хохлов лично освоил все типы вертолетов семейства Ми, получил допуск к самостоятельным полетам и тренировке летного состава на самолетах Ан-2, Ли-2, Ан-24, Ту-134, Ан-12. Уже будучи большим начальником, принимал участие в эксплуатационных испытаниях нескольких из этих типов воздушных судов. Безаварийный налет Хохлова в производственных условиях составил около 12 тыс. часов.

При Иване Хохлове на территории Западной Сибири было построено множество взлетно-посадочных полос, созданы многочисленные авиапредприятия, значительно выросли все производственные показатели: увеличился налет воздушных судов, расширилась маршрутная сеть, выросли перевозки пассажиров и грузов.

В Западной Сибири получили свою путевку в небо все вертолеты отечественного производства. Иван Хохлов был первым среди тюменских авиаторов, удостоенных высокого звания Героя Социалистического труда. Награжден орденами Октябрьской Революции (1973) и Трудового Красного Знамени (1981). Заслуженный пилот СССР (1973).

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" и открытых источников.