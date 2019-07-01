  • 15 июля 201915.07.2019понедельник
  • USD63,0204
    EUR71,0114
  • В Тюмени 23..25 С 6 м/с ветер восточный

Открыт прием заявок на фотоконкурс "В объективе – Тюменский край"

Общество, 18:51 15 июля 2019

Социально-реабилитационный центр "Согласие" Ишима | Фото: Социально-реабилитационный центр "Согласие" Ишима

Ишимский городской конкурс любительских фотографий "В объективе – Тюменский край", посвященный 75-летию Тюменской области, пройдет с 12 июля по 14 августа. К участию приглашают подростков в возрасте 14-17 лет, проживающие на территории города, сообщает региональный департамент социального развития.

Номинации конкурса:

– "Нет края на свете красивей" – фотографии о природе родного края, например, памятники культуры или архитектуры;

– "Будет и на нашей улице праздник" – фотографии интересных мероприятий, праздников, спортивных соревнований, конкурсов, проводимых в Тюменской области;

– "Краю родному – 75" – селфи на фоне достопримечательности Тюменского края.

Заявки и фотографии на конкурс принимают на электронном носителе по адресу: Ишим, ул. Малая Садовая, 71 или на электронный адрес: metod_sogl@mail.ru.

Победители конкурса будут награждены дипломами первой, второй и третьей степени. А участники – дипломами за участие. Награждение пройдет 23 августа на торжественном мероприятии, посвященном 75-летию Тюменской области в ишимском социально-реабилитационном центре "Согласие".

Подробная информация о конкурсе по телефону: 8 (34551) 6-00-78

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , фотографии , юбилей области

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:51 15.07.2019Открыт прием заявок на фотоконкурс "В объективе – Тюменский край"
18:39 15.07.2019Социальные некоммерческие организации Тюмени переходят на международное сотрудничество
18:28 15.07.2019Результаты исследований детского благополучия представила доцент ТюмГУ во Франции
18:17 15.07.201916 июля - события дня