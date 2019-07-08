В строительстве Уренгоя есть частичка труда Александра Черепанова

Фото из личного архива Александра Черепанова Фото из личного архива Александра Черепанова

Временный деревянный барак в Уренгое вспоминается сегодня строителю Александру Черепанову как символ большой многонациональной страны, в которой всем хватало работы, большого дела и тепла. Об этом пишет газета "Знамя правды" Упоровского района.

Тюменский север, куда парень из села Буньково приехал в 1978 году по комсомольской путевке после службы в армии, осваивали специалисты самых разных национальностей. Жилья катастрофически не хватало – жили в вагончиках, строили времянки, а свадьбы играли в палатке прямо на строящемся аэродроме. Но квартирный вопрос многонациональных северян не испортил.

"С соседями мы дружили, - рассказывает Александр, и в голосе звучат ни чем не прикрытые ностальгические нотки. - Были среди них и русские, и украинцы, и латыши, и белорусы. И никогда никаких разногласий между нами не наблюдалось. В праздники собирались все 17 семей, накрывали общий стол в коридоре. Даже когда все разъехались по разным домам, получив отдельные квартиры, и стали работать в разных организациях, мы оставались близкими людьми и ходили друг к другу в гости".

Сначала бывший моряк Тихоокеанского флота Александр Черепанов был помощником экскаваторщика, а затем стал самостоятельно работать на японском экскаваторе КАТО. Первая ямальская зима Александру запомнилась особенно. Почти месяц стояли 50-градусные морозы. На улицу выходили, чтоб только до столовой дойти, да технику проверить.

Первым строительным объектом для него стал аэродром, где укладывали бетонные плиты взлетно-посадочной полосы. До этого момента существовало только земляное полотно, на которое приземлялись лишь небольшие самолеты. Затем было строительство дорог, ведущих на Ямбург. Ежедневно добирались до них на вертолёте, порой за сотни километров.

Первые три года Александр жил по-холостяцки, в вагончике. Много ли одному надо – была бы крыша над головой, да койка, где можно отдохнуть после тяжелого трудового дня. А в 1981 году он женился. Кстати, супруга Людмила тоже родом из Буньково. Молодожёнам выделили комнату в щитовом доме, и через два года у них родился первенец Максим, а еще три года спустя – дочь Марина. В новую квартиру в пятиэтажке переехали в 1985 году.

Сейчас Черепановы на заслуженном отдыхе. Вернулись в родное село. Отремонтировали и обустроили родительский дом. А их дети остались в родном для них Новом Уренгое, в строительстве которого есть и частица труда Александра и Людмилы Черепановых. Дел в селе всегда хватает. Находят время и для общественной работы. Участвуют во всех субботниках по благоустройству Буньково.