Виктор Муравленко: осваивать сибирскую нефть по плечу только людям, отказавшимся от шаблонов

| Фото: Уват Online во ВКонтакте | Фото: Уват Online во ВКонтакте

Нефтяникам Баку потребовалось целое столетие для достижения годовой добычи нефти в 23,5 млн тонн. Тюменские нефтяники преодолели этот рубеж за первые пять лет после начала интенсивной разработки месторождений Западной Сибири.

И вряд ли эту заслугу стоит приписывать одному только технологическому прорыву, который был совершен в те годы Советским Союзом. Победить суровую тюменскую землю одной техникой без нравственной силы, без творческой мысли было бы невозможно.

"Осваивать сибирскую нефть по плечу только людям, отказавшимся от шаблонов", - утверждал главный нефтяник страны Виктор Муравленко. И эти слова отлиты в бронзе, на барельефе, установленном в ямальском городе, названном его именем.

Первого сентября 1965 года правительство СССР приняло постановление о создании Тюменского главного производственного управления нефтяной и газовой промышленности (Главтюменьнефтегаза) и назначило первым его начальником Виктора Муравленко, который работал начальником управления нефтяной промышленности и заместителем председателя Средне-Волжского совета народного хозяйства в городе Куйбышеве.

Приехав в Западную Сибирь, Муравленко понял, что для промышленного освоения нефтяных богатств Тюмени нужен принципиально новый подход, отличный от тех, которые уже применялись при разработке действующих месторождений углеводородов. На Тюменском Севере, в условиях вечной мерзлоты и заболоченности, сложнейшие технические проблемы предстояло решать по-новому: внедрять новаторские технологии бурения и нефтедобычи, "с нуля" возводить транспортную, социальную, сельскохозяйственную инфраструктуры. Все делалось для того, чтобы этот регион стал привлекательным для приглашаемых на нефтяную целину высокопрофессиональных кадров.

Тюменская гостинице "Заря" на какое-то время стала оперативным штабом создаваемого главка. Как вспоминают люди, работавшие с Муравленко, с первых дней он начал облёт на вертолете будущей территории главка. Перед ним простирались огромные площади девственной тайги и бескрайние болота. Как говорили, на этой территории можно было разместить пять Франций. "Только при поверхностном взгляде у нас проблема чисто техническая, — говорил он, — на самом деле это социально-нравственные проблемы. Победить эту землю одной техникой без силы духа, без творческой мысли нельзя". Поэтому в новый главк к Муравленко начали съезжаться талантливые специалисты по бурению, добыче нефти, геологи, строители из всех нефтяных регионов страны - Куйбышева, Татарии, Башкирии и Баку.

Муравленко всегда помнил, для чего страна прислала его в Западную Сибирь. Он был руководителем государственного масштаба и всегда умел смотреть далеко вперёд, знал, что надо делать и как. До него работы по поиску и разработке нефтяных месторождений велись только зимой, когда можно было провезти по замерзшей земле технику, трубы и другое оборудование. А ведь даже на одну скважину требовалось более 200 тонн грузов. Муравленко добился строительства постоянных дорог в условиях вечной мерзлоты, для чего создавались крупные дорожно-строительные управления с необходимой техникой, включая известные мощные японские бульдозеры "Комацу" и американские "Катерпиллеры", что позволяло строить бетонные дороги повсеместно. Теперь стало возможным добираться до буровых в любую погоду и любое время. Одновременно организовывались крупные трубопроводостроительные тресты и началась прокладка подземных нефтепроводов вместо малоэффективного транспорта по отправке нефти по рекам и даже по железнодорожным путям. Он добился строительства железной дороги Тюмень — Тобольск — Коротчаево.

Виктор Муравленко скоропостижно скончался на 65-м году жизни 15 июня 1977 года. В этот год Главтюменнефтегаз разрабатывал 28 нефтяных месторождений: Самотлорское, Мамонтовское, Фёдоровское, Варьеганское, Южно-Сургутское, Усть-Балыкское. Добыча нефти в Тюменской области достигла 211 млн тонн.

Виктор Муравленко - Герой Социалистического Труда (1966 год), награждён четырьмя орденами Ленина (1949, 1959, 1966, 1976), орденом Октябрьской Революции (1971), значком "Отличник нефтяной промышленности СССР" (1966), медалями. Лауреат Ленинской (1966) и Государственной (1972) премий, звания "Почётный нефтяник" (1970).

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" при использовании материалов из книги "Нефтяная эпопея Западной Сибири" и других открытых источников.