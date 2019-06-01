Ровесница Тюменской области рассказала о секрете счастья

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Готовясь отметить 75-ю годовщину со дня образования Тюменской области, мы в первую очередь вспоминаем о наших тружениках-ветеранах - простых и скромных людях, каждый из которых честно работал на своем месте. Общими силами они создавали и укрепляли фундамент сегодняшнего благополучия региона. Их отношение к жизни, работе, семье, их понимание человеческого счастья - важный и ценный урок для каждого из нас.

Ровесница Тюменской области Зоя Федоровна Самоловова родилась в 1944 году в Вагайском районе. Детство, как и у всего послевоенного поколения, было тяжелым. По нынешним меркам - так и не было его почти.

"Мой отец вернулся с войны с тяжелым ранением, и вскоре умер. Трудились мы все с самого детства. Школьниками пололи колхозные поля, работали на конной молотилке, вывозили на лошадях навоз. В послевоенное время жили почти что на подножном корму. Дадут немного зерна в колхозе - радуешься. Сразу после войны всем несладко пришлось. Потом, постепенно, становилось лучше", - рассказывает Зоя Федоровна.

Когда Зое Федоровне было 18 лет, она по приглашению родственников перебралась в Уватский район. Проработала 18 лет рабочей в леспромхозе. Там встретила будущего мужа Сергея Кирилловича, он трудился раскряжевщиком. Поженились в 1964 году.

"Потом ушла пекарем в сельпо в селе Ивановка, и там работала до пенсии. Пекарня была дровяная, у нас было две русских печи. По шестьсот булок в смену выпекали. Кормили хлебом практически весь сельсовет", - вспоминает Зоя Федоровна. Работа в сельской пекарне была нелегкой. Весь труд - ручной. Тяжелые формы с тестом сажали в печь на деревянной лопате. Постоянная жара - по сути, горячий цех. Но никаких льгот за такие условия труда деревенским пекарям, к сожалению, не полагалось.

Тем, кто пробовал сельский хлеб из дровяной пекарни, его волшебный аромат и вкус по ночам снятся. В наше время дровяных печей в пекарнях уже почти нигде нет - повсюду современное оборудование. Но секрет вкусного хлеба остается прежним, и Зоя Федоровна ни от кого его не скрывает.

"Сейчас жалеют дрожжей. А их жалеть не надо. Нужно знать нормы и соблюдать их", - говорит она. Простая и мудрая мысль: делай все добросовестно, как положено, и люди будут тебе благодарны за труд.

Муж Зои Федоровны старше нее на четыре года. Его отец ушел на войну, когда маленькому Сереже, который был шестым ребенком в семье, исполнилось девять месяцев. Больше он отца не видел. Сергею Кирилловичу знакомы многие сельские профессии. Работал рыбаком. Летом ловили неводами, зимой выезжали на конях в Заболотье на подледный лов.

"Ловили тоннами язя, осетра, стерлядь, щуку. Бывало, за сутки добывали по пятнадцать осетров", - с гордостью вспоминает Сергей Федорович. Трудился он и в леспромхозе, и скотником в животноводческом совхозе. Супруга с законной гордостью подчеркнула, что ее "хозяин" не пьет и не курит.

Зоя Федоровна и Сергей Кириллович отметили 55-летний юбилей семейной жизни в январе 2019 года. Они воспитали сына и двух дочерей. Дети подарили ветеранам четырех внуков, а те, в свою очередь - трех правнуков.

На пенсии Зоя Федоровна и Сергей Кириллович не сидят сложа руки. У них скромный, но крепкий деревянный дом и ухоженный приусадебный участок, небольшой огород. "Раньше земли нужно было больше, чтобы картошку сажать. Продашь ее - все какая-то копеечка, что-то купишь. Теперь картошку не продашь, не берут - все привозное. Так что сажаем по пять-шесть ведер, только для себя", - поделилась Зоя Федоровна.

По мнению ветеранов, за последние годы, особенно с началом реализации Уватского проекта нефтяной компании "Роснефть", жизнь в районе стала лучше. Например, стало намного больше хороших дорог, да и деревенские улицы оделись в асфальт.

"Наша Ивановка была маленькой, несколько домишек. А сейчас здорово разрослась - стали строить новые дома. У людей есть работа, можно получить ссуду. Молодежь, кто желает, при деле. Жить можно", - рассказывает Сергей Кириллович.

Когда распрашиваешь ровесников Тюменской области и других наших ветеранов об их биографиях, чаще всего слышишь слова "работа", "труд", "дело"… Именно в них эти замечательные люди видят смысл жизни. Не в развлечениях и богатстве, а в труде и семье искали и нашли они свое простое и светлое счастье.

"Мы прожили нормальную жизнь. Вырастили детей. Считаем себя счастливыми людьми", - сказали на прощанье Зоя Федоровна и Сергей Кириллович.

Евгений Бабенко