Стальной меридиан Дмитрия Коротчаева дал мощный импульс развитию Тюменского Севера

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25 октября 1967 года из Тюмени на берег Иртыша в районе Тобольска пришел первый поезд. В составе этого первого поезда был и императорский салон-вагон, который на долгие годы стал штабом на колесах начальника объединения "Тюменьстройпуть", Героя Социалистического труда Дмитрия Коротчаева.

В 1948 году, когда для строительства железнодорожной линии Абакан – Тайшет было создано управление "Абаканстройпуть", из фондов МПС ему передали сотни вагонов под жилье, кладовые, столовые, мастерские. В главный штаб стройки передали и салон-вагон из императорского поезда, в котором Николай Второй отрекся от престола.

В ноябре 1965 года "трасса мужества" Абакан – Тайшет была построена, а управление "Абаканстройпуть", переименованное в "Тюменьстройпуть", переехало на Тюменскую землю и повело дорогу на север области.

Это заслуга Коротчаева, что сплочённый в труде на Южсибе коллектив в полном составе перебазировался в Западную Сибирь, сохранив общность, преданность нелёгкому делу транспортного строительства в необжитых местах, свои традиции, свой почерк, свое мастерство. Он привёз в Сибирь и новые проекты, и талантливых инженеров-руководителей, прошедших школу Абакан - Тайшета. Имена Олега Шапошника, Виктора Фролова, Михаила Бороданова, Николая Доровских, Сергея Лебёдкина, Виктора Горченка знакомы многим тюменцам.

На строительство новой магистрали практически в полном составе отправились специалисты аппарата управления, работники СМП-237, СМП-269, Горем-38, автобазы, отделения временной эксплуатации. Переехали в Тюмень, оставив обжитые места, сменив благоустроенные квартиры на вагончики и палатки, в лучшем случае — на сборно-щитовые дома.

"На прокладке трасс в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке, в Казахстане выработались определенные стандартные решения, технологические приемы, - вспоминал позднее Дмитрий Иванович Коротчаев.- При наличии достаточного количества материалов строители научились прокладывать линию по сложным скальным и другим грунтам. Здесь, на Севсибе, те приемы, тот опыт, который был у трассовиков на вооружении, часто использовать оказывалось просто невозможно. Переувлажненность, большое количество болот, ограниченность грунтов, сезонность пригодности их (если даже есть, то не всегда ими можно воспользоваться), резко различные условия работы на смежных участках, бездорожье, проблемы подвозки материалов — вот неполный перечень обстоятельств, которые и определяли специфичность трассы Тюмень — Сургут, непохожесть ее на другие дороги. Но геологам, нефтяникам, газовикам, всем, кто осваивал Север, такая дорога нужна была как воздух".

При непосредственном участии и его руководстве стройкой на строителями уложено 1580 км главного пути, 402 км приемо-отправочных путей; введены в постоянную эксплуатацию участки железнодорожных линий Тюмень - Тобольск (1972 г.), Тобольск - Демьянская (1977 г.), Демьянская - Сургут (1978 г.), Сургут - Нижневартовск (1979 г.); открыто движение поездов до Нового Уренгоя, пассажирское движение - до ст. Тарко-Сале; выполнено развитие узловой ст. Войновка, ст. Тобольск и объектов ТНХК; построены причалы Тобольского и Сургутского речных портов, современные аэродромы в Тюмени и Сургуте и другие крупные объекты. А всего на тюменской земле было проложено около 3000 км железнодорожных путей.

Он мечтал и о рельсах на берегу Ледовитого океана. Но жизнь его оборвалась в 1981 году. Ему было 73 года. Его именем названа станция Коротчаево на его последней стройке Тюмень-Сургут-Уренгой.

А мечту осуществил один из его верных соратников – бригадир путейцев, Герой Социалистического труда Виктор Молозин.

"Последнее звено повисло над гладью Обской губы – берега оказалось маловато. Земля кончилась! 25-метровое звено пришлось укоротить почти наполовину и установить упор", - рассказал он.

Материал подготовлен на основе информации ИА "Тюменская линия" и открытых источников.