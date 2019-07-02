Валентина Мелехова принимала активное участие в освоении богатств Ямала

Фото Валентины Яковлевны Мелеховой Фото Валентины Яковлевны Мелеховой

28 сентября 2018 года Валентине Яковлевне Мелеховой исполнилось 75 лет, она почти ровесница Тюменской области. И самые активные годы ее жизни пришлись на важнейший период в развитии региона – освоение нефтегазового Тюменского Севера, сообщает газета "Наша жизнь".

Выпускница Ишимского пединститута по комсомольской путевке отправилась далеко в Заполярье, где на самом краешке Обской губы, расположился маленький национальный поселок Тазовский. Целый год учила местных детей русскому языку и литературе в школе-интернате. А потом ее избрали вторым секретарем Тазовского райкома ВЛКСМ.

В этом заполярном районе, площадью более 174 тыс. кв км, даже простой обмен комсомольских билетов превращался в подвиг.

"Вместе с фотографом мы улетали на вертолете в далекий поселок Находку и там терпеливо ждали возвращения комсомольцев с рыбных промыслов и охотничьих угодий", - вспоминает Валентина Яковлевна. Затем их путь лежал на буровые, куда можно было добраться по болотам и малым речкам лишь на вездеходах да рыбацких лодках, а зимой на нартах.

А тем временем полуостров населялся новыми людьми – открывались месторождения нефти и газа. В поселок по комсомольским путевкам постоянно прибывала молодежь. Людей нужно было встретить, определить им фронт работ и обеспечить место жительства.

В 1961 году на месте нынешнего поселка Газ-Сале высадился первый десант геологоразведчиков, началось бурение поисковой скважины № 1, а 27 сентября 1962 года на этой скважине уже получен первый газ бригадой мастера Н. И. Рындина. Через год создали Тазовскую нефтеразведочную экспедицию. Период с 1960 по 1970 год был периодом крупнейших открытий -Тазовское, Уренгойское, Ямбургское нефтегазоконденсатные месторождения.

В конце 60-х годов в Заполярье был проложен первый газопровод – он соединил Газ-Сале – Тазовский. Газ подвели к котельным каждой организации и каждого предприятия поселка, а через некоторое время пришел и в каждый дом. Это был неслыханный прогресс!

А для райкома комсомола одной из главных задач стала организации досуга молодежи. На базе школы работали спортивные секции: волейбольная, баскетбольная, лыжная, тенниса. Организовывались соревнования, награждались победители. К 50-летнему юбилею комсомола был организован смотр художественной самодеятельности района. Создавались танцевальные ансамбли, комсомольский хор. Валентина Яковлевна была в составе жюри.

В Тазовском было два дома культуры, но даже их было мало для того, чтобы вместить в себе всех любителей творчества. С первого же года работы активная комсомолка Валентина Мелехова была избрана депутатом поселкового совета, председателем женсовета и народным заседателем.

В 1990 году она вернулась на свою малую родину – в село Казанское. И еще 10 лет работала с детьми, возглавляя районный дом детского творчества.

Годы своей комсомольской юности она вспоминает как самые яркие, боевые и отчаянные страницы жизни. Она находилась в самой гуще событий, и гордится тем, что принимала активное участие в освоении богатств Ямала.