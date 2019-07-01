Тюменские династии - через годы, через расстояния…

Фото из семейного архива Тимофеевых Фото из семейного архива Тимофеевых

"Хорошо, что мне выпало такое счастье, и я мобилизован для учебы и дальнейшей борьбы с немецкими захватчиками. Не всякому такое счастье представляется пойти на защиту Родины по зову партии". Это строки из фронтового письма жителя Ялуторовска, партийного работника Константина Тимофеева своей жене Клавдии Сергеевне.

Уникальные документы: автобиографию Константина Тимофеева, воспоминания его жены, свидетельство о рождении, 20 писем с фронта, фотографии 1930-х годов – принесли в редакцию газеты "Ялуторовская правда" родственники Константина Ионовича Тимофеева.

И это не просто риторика советского политработника. Это искренняя убежденность, святая вера в свое дело и твердая убежденность в Победе.

В Заводоуковске, Падуне, Новой Заимке и Ялуторовске Константин Тимофеев работал в советских, партийных органах. Возглавлял секретную часть леспромхоза, паспортный стол районного отдела милиции. Во второй половине 30-х годов он уже секретарь Новозаимского и Казанского райкомов партии.

"Когда он уходил в армию, я была тобой беременна, - пишет в своих воспоминаниях, обращаясь к сыну Виктору, по просьбе которого они и были написаны Клавдия Сергеевна Тимофеева. - …Он со слезами просил оставить ребенка: "Вернусь, не будет лишним!". Что я и сделала. В письме к нему я попросила дать имя ребенку. Или я назову его Костей. Так он написал: "Зачем нам два Кости? Я все равно вернусь, каким только, не знаю. Если хочешь, чтобы я ребенку дал имя, так пусть это будет Виктор или Виталик". Вот я и дала имя, которое хотел отец".

Политрук Константин Тимофеев пропал без вести в июле 1942 года в районе Ворошиловграда.

Сын Виктор, не увидевший отца, пошел по его стопам. Такой же активный общественник. На север уехал в бурные времена освоения Самотлора по комсомольской путевке, и скоро был избран секретарем Нижневартовского горкома ВЛКСМ. Он также яростно верил, что дело, которому служит – главное дело его жизни.

Это было "романтическое десятилетие" освоения тюменских недр. Самотлор стал местом приложения творческих сил молодежи, а комсомол - реальной созидательной силой. Создавались комсомольско-молодежные коллективы, которые ассоциировались с энтузиазмом, высокими достижениями и требованиями.

В ЗАГС на собственную свадьбу Виктор Тимофеев поехал на красной пожарной машине с лестницами, шлангами и пронзительным сигналом, потому что другой, более парадный транспорт по улицам юного города просто не мог пройти. Но они страстно верили, что их Нефтеград – так Нижневартовск нарекли в одной из популярных песен того времени – станет одним из самых красивых и уютных северных городов.

Секретарю горкома ВЛКСМ, а позднее - заместителю руководителя треста "Нижневартовскстрой" Виктору Тимофееву приходилось решать сложнейшие социальные и бытовые проблемы в условиях бездорожья, сбоев с поставкой продуктов, сменой вахт, отсутствия жилья. Добавьте болотные топи, гнус, стужу.

Его жена Анна тем временем руководила кадровой службой в огромном тресте "Нижневартовскнефтегеофизика". Параллельно вела активную общественную деятельность: была секретарем комитета комсомола, политинформатором, лектором, пропагандистом...

Сейчас чета Тимофеевых вернулась в Ялуторовск. Анна Дмитриевна — один из лидеров городского сообщества ветеранов, член совета землячества "Югра", правления университета старшего поколения. Много лет состоит в рядах друзей Свердловской, Московской, а сегодня – Тюменской филармоний.

Истинный книголюб, Виктор Константинович щедро делится редкими изданиями и документами, сувенирами (книги-миниатюры) с музеями, библиотеками, коллекционерами. Значительную часть урожая с любимой дачи Тимофеевы передают в Никольскую церковь.

Через годы, через расстояния они пронесли любовь к родной земле и преданность идеалам своей боевой молодости.